Surajpur News: पुल नहीं था तो दूसरी ओर खड़ी रही एंबुलेंस, फिर बीमार महिला को गोद में उठाकर पार करानी पड़ी नदी

बिहारपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम रसौकी में बरगा नदी पर पुल (No bridge on river) नहीं होने के कारण ग्रामीणों की परेशानी एक बार फिर सामने आई है। गंभीर रूप से बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को उसे गोद (Woman across river in lap) में उठाकर नदी पार करानी पड़ी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल महिला के परिजनों ने एंबुलेंस को फोन कर बुलाया था, लेकिन नदी पर पुल नहीं बने होने की वजह से चालक ने वाहन नदी के दूसरी ओर खड़ी कर दी थी। जब परिजन ने महिला को गोद में उठाकर नदी पार किया, इसके बाद उसे लेकर वे अस्पताल पहुंचे।