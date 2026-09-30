Road Accident: एमपी के युवक की सूरजपुर में सडक़ हादसे में मौत, तेज रफ्तार पिकअप और बाइक में हुई जबरदस्त भिड़ंत

बिहारपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवगई में बुधवार की दोपहर तेज रफ्तार पिकअप और बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे (Road accident in Surajpur) में सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट लगने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिला निवासी के रूप में हुई। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही चांदनी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं दुर्घटनाकारी पिकअप को जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।्र