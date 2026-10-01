शराब के नशे में बहन को दी गाली तो भड़के 4 दोस्त, युवक की हत्या कर मुंबई भागे, भूख ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर चारों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान चंदन कुमार, रोशन गोगल मुखिया, संतोष कुमार और अजित कुमार जोगा मेहतो के रूप में हुई है। चारों बिहार के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। शनिपेठ पुलिस ने चारों आरोपियों को फिलहाल हिरासत में रखा है। उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले के जांच अधिकारी आरोपियों का कब्जा लेने के लिए जलगांव रवाना हो चुके हैं। उनके पहुंचने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चारों आरोपियों को हिमाचल प्रदेश ले जाया जाएगा।