IMD Alert: जाते-जाते मानसून दिखाएगा तेवर! बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होगी तूफानी बारिश, चेतावनी जारी

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्र में अक्टूबर की शुरुआत के साथ मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई क्षेत्रीय केंद्र ने 1 से 5 अक्टूबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर (घाट क्षेत्र) और सांगली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इसके अनुसार मुंबई में 1 अक्टूबर को हल्की बारिश, 2 अक्टूबर को मध्यम बारिश की संभावना है। इसके बाद 3 और 4 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि 5 अक्टूबर को फिर मध्यम बारिश हो सकती है।