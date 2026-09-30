महाराष्ट्र में मानसून की विदाई वाली बारिश शुरू: कहीं तूफानी बारिश तो कहीं तेज धूप, IMD ने दी बड़ी अपडेट

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्र में मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। इसके बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। मुंबई में भी हाल ही में तेज बारिश देखने को मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आज कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है।