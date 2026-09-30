BRICS Summit में क्यों दिया गया सिर्फ वेजिटेरियन फूड, सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार ने बताया कारण

18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में BRICS के सभी 11 सदस्य देशों—ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सऊदी अरब—के नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 10 साझेदार देशों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और WHO, WTO, AIIB तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थानों के प्रमुख भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे।