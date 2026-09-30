‘बिग बॉस 20’ एविक्शन के बाद ईशा रिखी का पहला बयान आया सामने, पोस्ट में लिखा- मैं अंदर से टूट गई थी

ईशा मे शो में अपनी परफॉर्मेंस और मुश्किल पलों पर भी अपना दर्द बयां किया। उन्होंने स्वीकार किया कि बिग बॉस का घर उनके लिए मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा। ईशा ने लिखा, "पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। कई बार मैं इमोशनली पूरी तरह टूट गई, ऐसे पल भी आए जब मुझे अपनी बात रखने में बेहद मुश्किल हुई, और शायद मैं वैसी नहीं दिख पाई जैसी मैं खुद को दिखाना चाहती थी। मुझे पता है कि मैंने शायद आप में से कुछ लोगों को निराश किया होगा, और अगर ऐसा हुआ है, तो मुझे सच में बहुत अफसोस है।"