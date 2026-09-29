‘जवान’ के सेट पर शाहरुख खान संग काम करने पर बोलीं आलिया कुरैशी, बोलीं- वो मेरे मेंटर की तरह थे

आलिया कुरैशी ने बताया कि संगीत उनके जीवन का हिस्सा बचपन से ही रहा है। स्कूल में वह कॉयर का हिस्सा थीं और तभी उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें गाना बेहद पसंद है। उनके मुताबिक, वह बोलना सीखने से पहले ही गुनगुनाने लगी थीं। गीत लिखने की शुरुआत भी बचपन में ही हो गई थी। उन्होंने बताया कि पांचवीं कक्षा में बास्केटबॉल कोर्ट के पास उन्हें एक मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया था। इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने ‘कमिंग अलाइव’ नाम का गीत लिखा था।