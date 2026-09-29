Maharashtra Weather: मुंबई-ठाणे समेत कई जिलों में बारिश का अनुमान, गरज-चमक के साथ तेज हवाओं की चेतावनी

ठाणे में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद 2 और 3 अक्टूबर को हल्की बारिश का अनुमान है। रायगढ़ में भी अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहने का अनुमान है। जबकि पुणे के मैदानी इलाकों में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भी हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारों का अनुमान है।