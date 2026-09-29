‘द ट्रेटर्स’ की विनर रिदा थराना पर मल्लिका शेरावत ने बोला हमला, बोलीं- मुझे नहीं पता कौन जीता, सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

रिदा बाद में ट्रेटर बनी थीं। उनकी जीत के बाद उनके गेम को लेकर दर्शकों की अलग-अलग राय सामने आई। कुछ लोगों ने उनके प्रदर्शन की आलोचना की और माना कि फिनाले तक पहुंचने में क्रिस्टल की रणनीति की बड़ी भूमिका थी। रिदा ने भी जीत के बाद मिली ट्रोलिंग पर बात करते हुए कहा था कि ऑनलाइन आलोचना ने उन्हें डरा दिया था। अब मल्लिका के ताजा बयान के बाद एक बार फिर रिदा और ‘द ट्रेटर्स 2’ सोशल मीडिया चर्चा में आ गए हैं।