Guli Mata फेम सिंगर साद लामिजारेड के खिलाफ फ्रेंच कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

बता दें, साद लामिजारेड ने पूरे मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों से लगातार इनकार किया है। उनके वकील की ओर से अब इस फैसले को फ्रांस की सर्वोच्च अपील अदालत यानी कोर्ट ऑफ कैसेशन में चुनौती देने की बात कही गई है। फ्रांस में कोर्ट ऑफ कैसेशन आम तौर पर मामले के तथ्यों की दोबारा सुनवाई करने के बजाय यह देखती है कि निचली अदालतों ने कानून का सही इस्तेमाल किया या नहीं।