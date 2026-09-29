‘बेटी बचाओ नहीं, बेटे को पढ़ाओ, जरूरत पड़े तो थप्पड़ लगाओ’, मौनी रॉय ने लड़कों की परवरिश पर कही ये बात

उन्होंने पुरुषों से जुड़े पूरे समाज के लिए सही शिक्षा और परवरिश की जरूरत पर जोर दिया। मौनी का कहना था कि किसी पुरुष को सिर्फ इसलिए खुद को कुछ भी करने का अधिकार नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह पुरुष है। उनका संदेश यही था कि महिलाओं को सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी देने के साथ-साथ लड़कों को भी यह सिखाया जाना चाहिए कि वे दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करें।