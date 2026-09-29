29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘अब वह एक मजाक बन गई हैं’, राजीव मसंद बोले- ‘एक एक्ट्रेस के तौर पर कंगना रनौत को मिस करता हूं’

Rajeev Masand on Kangana Ranaut: पूर्व फिल्म क्रिटिक और धर्मा कोलाब आर्टिस्ट्स एजेंसी के COO राजीव मसंद ने कंगना रनौत और आलिया भट्ट को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में आने के बाद कंगना का फोकस भटक गया है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Sep 29, 2026

Rajeev Masand on Kangana Ranaut

राजीव मसंद और कंगना रनौत की फोटोज। (फोटो सोर्स: youtube- Starry Scoop and instagram- kanganaranaut)

Rajeev Masand on Kangana Ranaut: पूर्व फिल्म क्रिटिक और अब धर्मा कोलाब आर्टिस्ट्स एजेंसी (DCAA) के COO राजीव मसंद का मानना है कि कंगना रनौत का फोकस भटक गया है। स्क्रीन को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि भले ही वह एक एक्टर के तौर पर कंगना को पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि राजनीति में आने के बाद अब उनकी पर्सनैलिटी उनके एक्टिंग टैलेंट पर हावी हो गई है। कंगना कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी थीं।

मुझे एक्टर कंगना की कमी खलती है

राजीव ने बातचीत के दौरान कहा, "मुझे एक्टर कंगना की कमी खलती है। वह अब बस एक मजाक बनकर रह गई हैं।" उन्होंने कंगना की उस बात को भी खारिज कर दिया कि बॉलीवुड के बड़े लोगों ने उन्हें मौकों से वंचित रखा। उन्होंने तर्क दिया, "मुझे नहीं पता। बार-बार दोहराने के लिए यह एक अच्छी कहानी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। सच तो यह है कि बॉलीवुड सफलता का सम्मान करता है। शुरुआत में बहुत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप सफल हो जाते हैं, तब ऐसा बिलकुल भी नहीं रहता।"

विकास बहल की 2014 की फिल्म 'क्वीन' में कंगना की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए राजीव ने कहा कि वह आने वाले सीक्वल 'क्वीन 2' के लिए उनके और बहल के दोबारा साथ काम करने को लेकर "उत्साहित" हैं। 'साइरस सेज' पॉडकास्ट पर राजीव ने कहा, "जब भी उन्होंने कोई फिल्म इसलिए की क्योंकि वह एक बेहतरीन फिल्म थी, तो उन्होंने उसमें शानदार काम किया। लेकिन उसके बाद से, सब कुछ 'कंगना शो' जैसा हो गया है।"

उन्हें एक "बेहतरीन एक्टर" बताते हुए राजीव ने कहा कि उन्हें उस कंगना की कमी खलती है जो पूरी तरह से किरदार में ढल जाती थीं। उन्होंने कहा, "उसमें एक्टर की कोई झलक नहीं दिखती थी। वह पूरी तरह से किरदार बन जाती थीं।" हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है और उन्हें लगता है कि कंगना भविष्य में अपनी खोई हुई शोहरत वापस पा सकती हैं। उन्होंने कहा, "कौन जानता है," और इस बात से सहमत दिखे कि अपनी मौजूदा हालत से बाहर निकलने के लिए उन्हें सबसे पहले अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना आलिया भट्ट के बराबर हैं और दोनों को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस बताया।

कंगना जैसी सेलिब्रिटीज ही अपनी बेबाक राय से टैब्लॉयड को जिंदा रखे हुए हैं

राजीव ने यह भी कहा कि कंगना जैसी सेलिब्रिटीज ही अपनी बेबाक राय से टैब्लॉयड को जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने कंगना, रियलिटी टीवी स्टार राखी सावंत और एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को "बेबाक, साफ और मजेदार" बताया और कहा कि वे "पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं"।

कंगना रनौत और राजीव मसंद के बीच क्या था विवाद

कंगना और राजीव के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब उन्होंने राजीव (जो तब फिल्म क्रिटिक थे) पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें साल के आखिर में होने वाले मशहूर 'एक्ट्रेस राउंडटेबल' में नहीं बुलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव पक्षपात करते थे क्योंकि वे फिल्ममेकर करण जौहर के करीबी थे, कंगना का कहना था कि करण जौहर के कुछ पसंदीदा लोग थे जो सभी 'स्टार किड्स' थे, जबकि उनके जैसे 'आउटसाइडर्स' को नजरअंदाज किया जाता था। 2018 में, कंगना ने करण को नेपोटिज्म" का ध्वज वाहक" (Flagbearer of Nepotism) कहा था।

पांच साल पहले, जब राजीव करण के बैनर 'धर्मा प्रोडक्शंस' के टैलेंट मैनेजमेंट विंग 'DCAA' से जुड़े, तो कंगना ने कहा कि इस कदम से उनके पुराने दावों की पुष्टि हो गई। उन्होंने राजीव पर उनके और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत (जिन्होंने 2020 में आत्महत्या कर ली थी) जैसे एक्टर्स के खिलाफ 'ब्लाइंड आइटम्स' लिखने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन 'ब्लाइंड आइटम्स' की वजह से उनके जैसे 'आउटसाइडर्स' को "मानसिक तकलीफ" होती थी।

4000 करोड़ी रामायण के पहले पार्ट का नाम होगा ‘राइज ऑफ ए लीजेंड’, 6 नवंबर को होगी रिलीज, पोस्टर जारी

ये भी पढ़ें
Ramayana Part 1 Poster

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

29 Sept 2026 03:24 pm

Published on:

29 Sept 2026 03:01 pm

Hindi News / Entertainment / ‘अब वह एक मजाक बन गई हैं’, राजीव मसंद बोले- ‘एक एक्ट्रेस के तौर पर कंगना रनौत को मिस करता हूं’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘ये प्रेम मोल लिया’ के गाना ‘जय अम्बे बोल’ सुनकर कन्फ्यूज हुए नेटिजन्स, हिमेश रेशमिया की आवाज पर बोले-सूट नहीं हो रहा

Ye Prem Mol Liya
मनोरंजन

Guli Mata फेम सिंगर साद लामिजारेड के खिलाफ फ्रेंच कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Saad Lamjarred
मनोरंजन

“माफिया की तरह काम कर रहा है बिजली बोर्ड!”, बिजली कटने पर भड़कीं तनीषा मुखर्जी, देवेंद्र फडणवीस से लगाई गुहार

Tanishaa Mukerji post electricity board behaving mafia seeks Fadnavis help
OTT

हिंदू त्योहारों को टारगेट करने पर स्वरा भास्कर से भिड़ गईं प्रियंका चाहर चौधरी, बोलीं- ‘मैं बचपन से लड़कों के साथ खेलती आई हूं होली’

Rise And Fall 2
बॉलीवुड

‘तमाचा यहां खाएगा, तालियां बाहर बजेंगी’ ‘राइज एंड फॉल 2’ में प्रियंका चाहर चौधरी ने रोते हुए शहजाद पूनावाला पर निकाला गुस्सा

Priyanka Chahar Choudhary says i will slap Shehzad Poonawalla
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.