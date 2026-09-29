‘अब वह एक मजाक बन गई हैं’, राजीव मसंद बोले- ‘एक एक्ट्रेस के तौर पर कंगना रनौत को मिस करता हूं’

उन्हें एक "बेहतरीन एक्टर" बताते हुए राजीव ने कहा कि उन्हें उस कंगना की कमी खलती है जो पूरी तरह से किरदार में ढल जाती थीं। उन्होंने कहा, "उसमें एक्टर की कोई झलक नहीं दिखती थी। वह पूरी तरह से किरदार बन जाती थीं।" हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है और उन्हें लगता है कि कंगना भविष्य में अपनी खोई हुई शोहरत वापस पा सकती हैं। उन्होंने कहा, "कौन जानता है," और इस बात से सहमत दिखे कि अपनी मौजूदा हालत से बाहर निकलने के लिए उन्हें सबसे पहले अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना आलिया भट्ट के बराबर हैं और दोनों को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस बताया।