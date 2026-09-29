‘ये प्रेम मोल लिया’ के गाने ‘जय अम्बे बोल’ सुनकर कन्फ्यूज हुए नेटिजन्स, हिमेश रेशमिया की आवाज पर बोले-सूट नहीं हो रहा

जहां कुछ यूजर्स ने हिमेश की आवाज और गाने की कोरियोग्राफी पर सवाल उठाए, वहीं कई लोगों को ‘जय अम्बे बोल’ पसंद भी आया। एक नेटिजन ने कमेंट करते हुए हिमेश की तारीफ की और लिखा कि वह ‘राज करने’ वापस आ गए हैं और एक और चार्टबस्टर आने वाला है। इस तरह गाने को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बता दें, गाने के वीडियो में आयुष्मान खुराना और शरवरी की केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है। नवरात्रि की थीम वाले इस ट्रैक में दोनों का लुक भी दर्शकों का ध्यान खींच रहा है।