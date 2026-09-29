बिग बॉस फेम अर्शी खान ने राजनीति में एंट्री पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘बीजेपी या कांग्रेस, जो देश के लिए अच्छा करेगा उसे जॉइन करूंगी’

Arshi Khan Interview: बिग बॉस फेम अर्शी खान ने राजनीति में दोबारा कदम रखने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। एक इंटरव्यू में अर्शी से जब राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह अभी राजनीति में शामिल नहीं होंगी, लेकिन करीब डेढ़ साल बाद इस बारे में सोच सकती हैं। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक को चुनने के बजाय उस पार्टी के साथ जाना चाहेंगी, जो उनके मुताबिक देश के लिए बेहतर काम कर रही हो।