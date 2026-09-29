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बिग बॉस फेम अर्शी खान ने राजनीति में एंट्री पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘बीजेपी या कांग्रेस, जो देश के लिए अच्छा करेगा उसे जॉइन करूंगी’

Arshi Khan Political Comeback: बिग बॉस फेम अर्शी खान ने एक इंटरव्यू में राजनीति में दोबारा आने की संभावना पर बात की। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, लेकिन डेढ़ साल बाद राजनीति में शामिल होने पर सोचेंगी।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 29, 2026

Arshi Khan

बिग बॉस फेम अर्शी खान का पॉलिटिक्स पर बयान (सोर्स: instagram-ArshiKhan)

Arshi Khan Interview: बिग बॉस फेम अर्शी खान ने राजनीति में दोबारा कदम रखने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। एक इंटरव्यू में अर्शी से जब राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह अभी राजनीति में शामिल नहीं होंगी, लेकिन करीब डेढ़ साल बाद इस बारे में सोच सकती हैं। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक को चुनने के बजाय उस पार्टी के साथ जाना चाहेंगी, जो उनके मुताबिक देश के लिए बेहतर काम कर रही हो।

अर्शी खान ने कहा, “अभी तो नहीं, लेकिन एक-डेढ़ साल के बाद सोचूंगी।” उन्होंने आगे बीजेपी और कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि उनके लिए पार्टी से ज्यादा यह मायने रखता है कि देश के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है।

‘जो देश के लिए अच्छा करेगा, मैं उसको जॉइन करूंगी’

अर्शी ने कहा कि अगर भविष्य में वह राजनीति में आती हैं तो पार्टी चुनने का आधार किसी एक नेता के प्रति व्यक्तिगत समर्थन नहीं होगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि देश के लिए कौन सही काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी नेता के नाम की वजह से जनता हर फैसले का समर्थन करेगी। अर्शी ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर कोई नेता देश के लिए काम करता है तो वह उसके काम को स्वीकार करेंगी।

मुस्लिमों को लेकर भी अर्शी ने कही अपनी बात

पॉडकास्ट में अर्शी ने नरेंद्र मोदी सरकार से जुड़े कुछ फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मुताबिक मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर भी काम हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से तीन तलाक कानून और हज से जुड़ी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया।

कानूनी रिकॉर्ड के मुताबिक, संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया था, जिसमें तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को शून्य और अवैध घोषित किया गया। हज को लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के रिकॉर्ड में बताया गया है कि 2018 से मुस्लिम महिलाओं को बिना ‘मेहरम’ के हज पर जाने की अनुमति दी गई थी।

अर्शी पहले भी राजनीति में आ चुकी हैं

यह पहली बार नहीं है जब अर्शी खान ने राजनीति में कदम रखने की बात की हो। फरवरी 2019 में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की थी। उस समय उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस में उपाध्यक्ष पद दिए जाने की बात सामने आई थी। हालांकि, कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2019 में अर्शी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसकी वजह मनोरंजन जगत में बढ़ते प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को बताया था और कहा था कि वह राजनीति के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रही थीं।

अब नए पॉडकास्ट में अर्शी ने करीब डेढ़ साल बाद राजनीति में आने पर विचार करने की बात कही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी चुनने का फैसला वह उसके काम को देखकर करने की बात कह रही हैं।

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Updated on:

29 Sept 2026 05:03 pm

Published on:

29 Sept 2026 05:00 pm

Hindi News / Entertainment / बिग बॉस फेम अर्शी खान ने राजनीति में एंट्री पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘बीजेपी या कांग्रेस, जो देश के लिए अच्छा करेगा उसे जॉइन करूंगी’

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