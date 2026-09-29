‘ड्राइवर मेरे पैरों को घूरता रहा और गालियां दीं’, 20 साल की सिंगर श्रिया राव ने शेयर किया कैब का डरावना अनुभव, बोलीं- ‘मैं बहुत डर गई थी’

राव ने यह भी बताया कि उन्होंने ड्राइवर का आक्रामक तरीके से सामना क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा, "उस पल मैं बस यही सोच पा रही थी कि कैसे सांस लेती रहूँ और ऐसा कुछ न करूँ जिससे ड्राइवर का रिएक्शन और ज़्यादा खराब हो जाए। मुझसे क्या उम्मीद की जा रही थी—कि मैं चलती कार से कूद जाती? जब हम उबर से बाहर निकले, तो उसने मेरे पैरों को घूरा और कई बार मुझे बहुत ही घिनौनी नज़र से ऊपर-नीचे देखा। मैं बस उससे दूर भागना चाहती थी।"