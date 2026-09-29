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‘ड्राइवर मेरे पैरों को घूरता रहा और गालियां दीं’, 20 साल की सिंगर श्रिया राव ने शेयर किया कैब का डरावना अनुभव, बोलीं- ‘मैं बहुत डर गई थी’

Shriya Rao Uber Experience: 'बहुत असुरक्षित महसूस हुआ': 20 साल की सिंगर श्रिया राव ने अपना 'सबसे बुरा' उबर अनुभव शेयर किया, आरोप लगाया कि ड्राइवर उनके पैरों को घूरता रहा और उन्हें अपशब्द कहे।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 29, 2026

Shriya Rao Uber Experience

श्रिया राव शेयर किया डरावना एक्सपीरिएंस। (फोटो सोर्स: instagram- @justshriyarao)

Shriya Rao Uber Experience: सिंगर-सॉन्गराइटर श्रिया राव ने आरोप लगाया कि जब वह दो अन्य महिलाओं के साथ यात्रा कर रही थीं, तो एक उबर ड्राइवर बार-बार उनके पैरों को घूर रहा था। राव ने दावा किया कि जब उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी धीमी करने को कहा, तो उसने हिंदी में उन्हें अपशब्द कहे और गाड़ी और तेज चलाने लगा। इस अनुभव को असुरक्षित और "घिनौना" बताते हुए, उन्होंने उबर से ड्राइवर को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की अपील की।

'नादानियां' (Nadaaniyan) गाने के लिए मशहूर सिंगर-सॉन्गराइटर श्रिया राव ने उबर राइड का एक डरावना करने वाला अनुभव शेयर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्राइवर बार-बार उनके पैरों को घूर रहा था और जब उन्होंने गाड़ी धीमी करने को कहा तो वह आक्रामक हो गया।

राव ने सोमवार (28 सितंबर) को इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव साझा किया और बताया कि यह घटना तब हुई जब वह दो अन्य महिलाओं के साथ यात्रा कर रही थीं। उन्होंने उबर को भी टैग किया और अन्य महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कंपनी से ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने लिखा, "उबर ड्राइवर के साथ मेरा अनुभव बहुत ही बुरा रहा।"

मैं कार में दो अन्य लड़कियों के साथ थी

ड्राइवर के व्यवहार के बारे में बताते हुए राव ने कहा, "मैं कार में दो अन्य लड़कियों के साथ थी। जब हम कार में बैठे, तो ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और मुझे पहचाना। लेकिन जल्द ही, हर कुछ सेकंड में, वह गाड़ी चलाते समय पीछे मुड़कर मेरे पैरों को घूरने लगा। उस पल मुझे बहुत घिनौनी और असुरक्षित महसूस हुआ।"

राव के अनुसार, स्थिति तब और चिंताजनक हो गई जब ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ चलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने विनम्रता से ड्राइवर से गाड़ी धीमी करने को कहा, लेकिन आरोप लगाया कि जवाब में उसने उन्हें अपशब्द कहे और गाड़ी की गति और बढ़ा दी।

उसने मुझे अपशब्द कहे और गाड़ी तेज चलाने लगा

उन्होंने आगे कहा, "उसने गाड़ी तेज चलानी शुरू कर दी, इसलिए मैंने उससे विनम्रता से गाड़ी धीमी करने को कहा। उसने हिंदी में मुझे अपशब्द कहे और गाड़ी और भी तेज़ चलाने लगा।"

राव ने यह भी बताया कि उन्होंने ड्राइवर का आक्रामक तरीके से सामना क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा, "उस पल मैं बस यही सोच पा रही थी कि कैसे सांस लेती रहूँ और ऐसा कुछ न करूँ जिससे ड्राइवर का रिएक्शन और ज़्यादा खराब हो जाए। मुझसे क्या उम्मीद की जा रही थी—कि मैं चलती कार से कूद जाती? जब हम उबर से बाहर निकले, तो उसने मेरे पैरों को घूरा और कई बार मुझे बहुत ही घिनौनी नज़र से ऊपर-नीचे देखा। मैं बस उससे दूर भागना चाहती थी।"

सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए रिएक्शंस

उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा है और कई लोगों ने कैब ड्राइवरों के साथ अपने असहज अनुभवों के बारे में बताया है। राव ने खास तौर पर उबर से उस ड्राइवर को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है, क्योंकि इससे दूसरी महिला यात्रियों को भी खतरा हो सकता है।

कमेंट सेक्शन में उबर ने जवाब दिया, "हमने आपको एक जवाब भेजा है। आप डायरेक्ट मैसेज के जरिए डिटेल्स देख सकती हैं। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद।"

कौन हैं श्रिया राव?

श्रिया राव मुंबई की रहने वाली सिंगर-सॉन्गराइटर हैं और उनके इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक, वह 20 साल की हैं। उन्होंने 15 से ज्यादा ओरिजिनल गाने रिलीज किए हैं और उन पर काम किया है, जो मुख्य रूप से इंग्लिश R&B और कंटेम्पररी पॉप जॉनर के हैं।

राव 'नादानियां' प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रही हैं, जिसमें खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान ने काम किया है। उन्होंने धर्माटिक एंटरटेनमेंट के इस प्रोडक्शन में बैकिंग वोकल्स और अरेंजमेंट्स में योगदान दिया था। अगले साल जनवरी में श्रिया राव लोलापालूजा इंडिया में परफॉर्म करने वाली हैं।

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Updated on:

29 Sept 2026 05:21 pm

Published on:

29 Sept 2026 05:21 pm

Hindi News / Entertainment / ‘ड्राइवर मेरे पैरों को घूरता रहा और गालियां दीं’, 20 साल की सिंगर श्रिया राव ने शेयर किया कैब का डरावना अनुभव, बोलीं- ‘मैं बहुत डर गई थी’

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