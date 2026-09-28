‘हाथ लगाने से पहले इजाजत तो मांगो’, साकिब सलीम का महिलाओं की सुरक्षा पर पोस्ट वायरल, फैंस बोले- ‘समाज की कड़वी सच्चाई है’

Saqib Saleem Viral Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई और एक्टर साकिब सलीम ने सोशल मीडिया पर एक संवेदनशील पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, उनके कंसेंट और समाज की सोच को लेकर एक जरूरी सवाल किया है। साकिब ने अपनी पोस्ट में महिलाओं को लेकर होने वाली विक्टिम-ब्लेमिंग वाली मानसिकता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, ‘देवी बनाने से पहले इंसान तो मानो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की शुरुआत उन्हें एक इंसान के तौर पर सम्मान देने से होती है। एक्टर की इस पोस्ट पर यूजर्स भी रिएक्शन दे रहे हैं।