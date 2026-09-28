Rain Alert: अगले 5 दिनों तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और घाट क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की (AI Image)
Maharashtra Rain Alert: मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के लिए पांच दिवसीय मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के तटीय जिलों, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं, बिजली कड़कने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
आईएमडी के अनुसार, 28 से 30 सितंबर के दौरान मुंबई में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 1 और 2 अक्टूबर को हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। जबकि पड़ोसी जिले ठाणे में 28 और 29 सितंबर को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हल्की बारिश हो सकती है। कोंकण के पालघर जिले में अगले 5 दिनों तक गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में 29 और 30 सितंबर को 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं, बिजली कड़कने और आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
IMD के मुताबिक, पुणे घाट क्षेत्र में 29 सितंबर तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। 30 सितंबर को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह सतारा के घाट क्षेत्र में भी आज से 30 सितंबर तक 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली कड़कने का अलर्ट दिया गया है।
सांगली और सोलापुर जिलों में अगले दो दिन तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर, बीड़, लातूर और धाराशिव में 28 और 29 सितंबर को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। जालना, परभणी, हिंगोली और नांदेड़ में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
विदर्भ में फिलहाल बारिश की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने अकोला, अमरावती, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल जिलों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है।
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