Rain Alert: अगले 5 दिनों तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और घाट क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, 28 से 30 सितंबर के दौरान मुंबई में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 1 और 2 अक्टूबर को हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। जबकि पड़ोसी जिले ठाणे में 28 और 29 सितंबर को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हल्की बारिश हो सकती है। कोंकण के पालघर जिले में अगले 5 दिनों तक गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।