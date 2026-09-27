Weather Update: सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में अलर्ट, IMD ने कहा- गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

अहिल्यानगर में अगले पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। छत्रपति संभाजीनगर में 28 सितंबर से हल्की बारिश और गरज-चमक का अनुमान है। जालना और परभणी में 27 और 28 सितंबर को मौसम शुष्क रहने के बाद अगले दिनों में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है। बीड में कुछ दिनों में गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। बीड और धाराशिव जिले के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।