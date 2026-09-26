Maharashtra Weather: मुंबई-पुणे समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, मराठवाड़ा-विदर्भ में अलर्ट

छत्रपति संभाजीनगर में 26 सितंबर को 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक हल्की बारिश और गरज-चमक का अनुमान है। जालना, परभणी और नांदेड़ में भी 26 सितंबर को 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना जताई गई है। इसके बाद इन जिलों में कुछ दिन मौसम शुष्क रहने और 29-30 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना है।