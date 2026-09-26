महाराष्ट्र: वृद्धाश्रम में बुजुर्ग ने साथियों पर किया हमला, दो की मौत, छह गंभीर घायल

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक वृद्धाश्रम में हुए हमले से सनसनी फैल गई। एमआईडीसी क्षेत्र के विलद घाट स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर अपने ही साथ रह रहे बुजुर्गों पर हमला कर दिया। इस हमले में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अहिल्यानगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।