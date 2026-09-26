Umarkhed Blast: वेल्डिंग के दौरान भीषण विस्फोट, 2 की मौत और 5 गंभीर घायल; जिलेटिन की छड़ों में ब्लास्ट की आशंका

वेल्डिंग के दौरान भीषण विस्फोट, फोटो सोर्स- एक्स ( @nextminutenes7 )
Maharashtra Blast News; महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के उमरखेड़ शहर में शनिवार को एक वेल्डिंग दुकान में भीषण विस्फोट हो गया। हादसा ढाणकी रोड पर बैल बाजार लगने वाले मैदान के सामने सुबह करीब 11 बजे हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, वेल्डिंग के दौरान गैस सिलेंडर और ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर के हिस्से में विस्फोट हुआ। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
विस्फोट इतना तेज था कि घटनास्थल से शवों के अंग दूर तक जा गिरे। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कुएं में ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर के एक हिस्से में वेल्डिंग का काम कराने के लिए उसे ढाणकी रोड स्थित एक दुकान पर लाया गया था। बताया जा रहा है कि आसपास के दो-तीन अन्य वेल्डिंग दुकानदारों ने इस काम के खतरे को देखते हुए इसे करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एक दुकानदार ने ट्रैक्टर के हिस्से में वेल्डिंग का काम शुरू किया। स्थानीय जानकारी के मुताबिक, ट्रैक्टर में ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जिलेटिन की छड़ें मौजूद थीं।
बताया जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी ट्रैक्टर में रखे विस्फोटक सामान के संपर्क में आ गई। इसके बाद अचानक जोरदार धमाका हुआ। पास में रखा गैस सिलेंडर भी इसकी चपेट में आ गया और उसमें भी विस्फोट हो गया। दोनों धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का पूरा इलाका दहल गया। घटना के बाद लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।
हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार से पांच लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नांदेड़ के विष्णुपुरी स्थित सरकारी अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या और पहचान की पुष्टि की जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही उमरखेड़ पुलिस का बड़ा दल मौके पर पहुंच गया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। विस्फोट में जिलेटिन की छड़ों की मौजूदगी और हादसे की वजह समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
इस हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होने वाले वाहन में कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री मौजूद होने के बावजूद उसे वेल्डिंग की दुकान पर लाने और वहां वेल्डिंग का काम करने की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि विस्फोटक सामग्री को रखने और ले जाने में सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं। जांच पूरी होने के बाद हादसे की जिम्मेदारी और संभावित लापरवाही को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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