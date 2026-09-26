Umarkhed Blast: वेल्डिंग के दौरान भीषण विस्फोट, 2 की मौत और 5 गंभीर घायल; जिलेटिन की छड़ों में ब्लास्ट की आशंका

Maharashtra Blast News; महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के उमरखेड़ शहर में शनिवार को एक वेल्डिंग दुकान में भीषण विस्फोट हो गया। हादसा ढाणकी रोड पर बैल बाजार लगने वाले मैदान के सामने सुबह करीब 11 बजे हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, वेल्डिंग के दौरान गैस सिलेंडर और ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर के हिस्से में विस्फोट हुआ। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।