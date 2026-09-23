महाराष्ट्र के लिए IMD की बड़ी चेतावनी, जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर, अगले 96 घंटे अहम

Maharashtra Weather: महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा पूर्वानुमान में अगले पांच दिनों यानी 27 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मुंबई, ठाणे और पालघर में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि विदर्भ के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है।