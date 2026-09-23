आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियन की नोटिस का दिया जवाब, 26 पन्नों में रखा अपना पक्ष

सतीश सालियन की ओर से 17 सितंबर को भेजे गए नोटिस में आदित्य ठाकरे के सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई गई थी। नोटिस में कथित रूप से आपत्तिजनक और मानहानिकारक बयानों को लेकर माफी मांगने और 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी। इसी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी नोटिस भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। सतीश सालियन अपने वकीलों के साथ आदित्य ठाकरे के परिवार के बांद्रा स्थित आवास 'मातोश्री' पहुंचे थे, जहां नोटिस सौंपा गया। इस घटनाक्रम के बाद अब आदित्य ठाकरे की ओर से नोटिस का लिखित जवाब दिया गया है।