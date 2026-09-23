नागपुर: प्रेमी ने तोड़ा 11 साल का रिश्ता, 23 मिनट के वीडियो कॉल पर युवती ने उठाया खौफनाक कदम

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शारीरिक शोषण और शादी से इनकार के बाद एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ लाइव वीडियो कॉल के दौरान खौफनाक कदम उठाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के बाद भी प्रेमी के मोबाइल पर करीब 23 मिनट तक यह वीडियो कॉल चालू रहा।