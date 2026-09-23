‘किसके इशारे पर हो रहे फैसले?’ SIR पर आदित्य ठाकरे का बड़ा सवाल, 14 आपत्तियों की रिपोर्ट से बढ़ी हलचल

आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत में आजादी के बाद हर वयस्क को वोट देने का अधिकार मिला था, लेकिन अब वोटर लिस्ट को लेकर ऐसी स्थिति बन रही है, जिसमें कुछ लोगों के नाम ही रह जाएंगे और कुछ के नाम हट सकते हैं। ठाकरे ने चुनाव आयोग को लेकर कहा कि जो संस्था कभी निष्पक्ष मानी जाती थी, उस पर अब भरोसे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।