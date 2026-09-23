चुनाव आयोग में 14 बार उठी आपत्ति, ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस का हमला, संधू-जोशी ने फैसलों की जानकारी न मिलने पर जताई नाराजगी

कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि वह चुनाव आयोग में अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक, खुद दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने में 14 बार शिकायत की है कि उन्हें महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी नहीं दी जाती और न ही उनसे सलाह ली जाती है। आरोप है कि SIR, फॉर्म 6 में बदलाव, नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जोड़ने, नाम बहाल करने के आदेशों के खिलाफ अपील, वोटर लिस्ट की सुरक्षा और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े फैसले दोनों चुनाव आयुक्तों से बिना पूछे या बताए लिए गए। कांग्रेस ने कहा कि इन शिकायतों से पता चलता है कि तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग में सिर्फ ज्ञानेश कुमार की चल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए 'वोट चोरी' का काम कर रहे हैं और मोदी ने चुनाव आयोग पर कब्जा कर रखा है। पार्टी ने ज्ञानेश कुमार को मोदी के हाथ की कठपुतली बताते हुए कहा कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से उसके पहले लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर देश के लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है और कहा कि वक्त आने पर जवाबदेही तय होगी तथा इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी।