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ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के हमलों के बीच EC का दावा- किसी चुनाव आयुक्त से कोई असहमति नहीं

Gyanesh Kumar: SIR को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बीच EC सूत्रों ने असहमति के दावों को खारिज किया है। सूत्रों के अनुसार, तीनों चुनाव आयुक्तों के हस्ताक्षर आयोग के फैसलों पर हैं और कुछ मामलों में रखी गई टिप्पणियों पर विचार किया गया था।
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भारत

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Pratiksha Gupta

Sep 23, 2026

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar

Election Commission: चुनाव आयोग में SIR और वोटर लिस्ट से जुड़े फैसलों को लेकर मतभेद की खबरों के बीच अब आयोग के सूत्रों ने इन दावों का खंडन किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से 10 महीनों में 14 बार आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। वहीं, EC सूत्रों का कहना है कि दोनों आयुक्तों ने केवल कुछ मामलों पर अपनी टिप्पणियां दी थीं, जिन्हें आयोग ने विचार में लिया।

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Updated on:

23 Sept 2026 11:03 am

Published on:

23 Sept 2026 11:03 am

Hindi News / National News / ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के हमलों के बीच EC का दावा- किसी चुनाव आयुक्त से कोई असहमति नहीं

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