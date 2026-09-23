ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के हमलों के बीच EC का दावा- किसी चुनाव आयुक्त से कोई असहमति नहीं

Election Commission: चुनाव आयोग में SIR और वोटर लिस्ट से जुड़े फैसलों को लेकर मतभेद की खबरों के बीच अब आयोग के सूत्रों ने इन दावों का खंडन किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से 10 महीनों में 14 बार आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। वहीं, EC सूत्रों का कहना है कि दोनों आयुक्तों ने केवल कुछ मामलों पर अपनी टिप्पणियां दी थीं, जिन्हें आयोग ने विचार में लिया।