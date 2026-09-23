ना गार्ड, ना लाइट, कई लड़कियां बनीं शिकार! दिल्ली के आस्था कुंज पार्क कांड में चौंकाने वाला खुलासा

Delhi Gangrape Case: दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पास स्थित 142 एकड़ में फैले आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। इस वारदात के बाद पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम करीब 7:30 से 8:30 बजे के बीच तीन आरोपियों ने फर्जी पुलिस बनकर वारदात को अंजाम दिया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपियों ने इसी पार्क में पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि, पहले की घटनाओं में बदनामी के डर से किसी पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई।