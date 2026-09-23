दुनिया के उभरते सितारों में भारत का जलवा! 57 में से 46 शहर अकेले हिंदुस्तान के, बेंगलूरु बना ग्लोबल टेक हब

इन 46 शहरों में मध्यप्रदेश के तीन (भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर) और राजस्थान के दो शहर- जयपुर और उदयपुर शामिल हैं। सूची में तमिलनाडु सबसे आगे है, जिसके 7 शहर (चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, वेल्लोर) शामिल हैं। कर्नाटक के 6 शहर (बेंगलूरु, बेलगावी, हुबली-धारवाड़, कलबुर्गी, मंगलुरु, मैसूरु) और महाराष्ट्र व गुजरात के 5-5 शहर सूची में हैं। यह श्रेणी उन विकासशील देशों के शहरों को दी जाती है जो अपने देश के औसत से ज्यादा तेज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और अधिक प्रति-व्यक्ति आय दिखा रहे हैं।