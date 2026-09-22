CG News: छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में लक्ष्य की 99 प्रतिशत बोनी पूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को खेती-किसानी में सभी आवश्यक सहयोग किया जाए। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को कहा है। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भंडारण कर सतत निगरानी करने को कहा गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।