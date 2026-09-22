असम की घटना पर भाजपा सांसद का पलटवार, संतोष पाण्डेय बोले- कांग्रेस के अंदर का विवाद सड़क पर आया

Chhattisgarh Politics: असम में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर पथराव की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने इस मामले को लेकर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी गुटबाजी और आपसी विवाद का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। असम की घटना को लेकर कांग्रेस और भाजपा की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं। कांग्रेस ने घटना के लिए भाजपा समर्थकों पर आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा की ओर से इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है।