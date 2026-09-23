कांग्रेस के CM फेस को लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का तंज, बोले- ये सब जले हुए कारतूस हैं

मीडिया से चर्चा के दौरान अजय चंद्राकर ने कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए चार चेहरों की चर्चा पर कटाक्ष करते हुए कहा, “सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम-लट्ठ। आखिर सपना देखने में क्या बुराई है।” उन्होंने कांग्रेस के पिछले पांच साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार चलाई गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी। भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल की एक अलग तरह की मिसाल बनी है और वह लोगों के जेहन में है। उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें “जले हुए कारतूस” बताया।