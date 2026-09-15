डिबेट के बाद सोशल मीडिया बना नया अखाड़ा, भूपेश ने विजय पर साधा निशाना, कहा- प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री ही जाने

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शुरू हुआ विवाद अब डिबेट के मंच से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंचता नजर आ रहा है। रायपुर प्रेस क्लब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के बीच करीब 1 घंटे 20 मिनट तक चली बहस में दोनों नेताओं ने अपने-अपने आंकड़े रखे। दोनों तरफ से दावे और जवाबी दावे हुए, लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद भी मुद्दा थमता नजर नहीं आया। अब PM आवास योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी और दावों की जंग तेज होने के आसार हैं।