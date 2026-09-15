PM आवास योजना पर सियासी घमासान, रायपुर प्रेस क्लब के बाहर भिड़े भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता, झड़प में SI की शर्ट का बटन भी टूटा

दरअसल, प्रेस क्लब में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के बीच खुली बहस रखी गई थी। चर्चा का मुख्य मुद्दा PM आवास योजना से जुड़े आंकड़े, आवास निर्माण और सरकार की ओर से किए जा रहे दावे रहे। दोनों नेताओं ने योजना को लेकर अपने-अपने पक्ष में आंकड़े और तर्क रखे। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच बहस काफी तीखी हो गई। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों की नजरें दोनों नेताओं की दलीलों पर टिकी रहीं।