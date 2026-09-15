Weather News: पश्चिम विक्षोभ का असर, छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक मूसलाधार बारिश के संकेत

Chhattisgarh Weather News: दक्षिण-पश्चिम मानसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले प्रदेश में एक बार फिर जोरदार बारिश के संकेेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी पश्चिम विक्षोभ का असर दिखेगा, जिसके प्रभाव से अगले चार दिनों तक मूसलाधार बारिश के आसार है। ( Chhattisgarh News ) बता दें कि 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां बन रही है। लेकिन इस बार मानसून ट्रफ के सक्रिय रहने एवं पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के चलते मानसून की विदाई में विलंब हुआ है।