CGPSC के अभ्यर्थियों को VIP सुविधा, अतिरिक्त कलेक्टर चेतन बोरघरिया ने खोले पेपर लीक के राज, कहा- करोड़ों का खेल

प्रारंभिक परीक्षा से ठीक पहले चुनिंदा उम्मीदवारों को रायपुर के सिद्धि विनायक मैरिज पैलेस में इकट्ठा किया गया, जहां उन्हें कथित तौर पर लीक प्रश्न पत्र बांटे गए। मुख्य परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को बारनवापारा अभयारण्य रिज़ॉर्ट में ठहराया गया। वहां लीक हुए प्रश्न पत्रों के आधार पर उन्हें बाकायदा तैयारी व कोचिंग कराई गई। वित्तीय जांच के दौरान ईडी को चेतन बोरघरिया और मुख्य आरोपी उत्कर्ष चंद्राकर के बीच सीधे वित्तीय लेन-देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। संबंधित अवधि के दौरान बोरघरिया के बैंक खाते में उत्कर्ष चंद्राकर द्वारा 170 किस्तों के माध्यम से कुल 66.64 लाख रुपए की नकद राशि जमा कराई गई थी।