खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ के पहले प्राइवेट स्टेडियम का उद्घाटन, बरसते पानी में भी खेल सकेंगे क्रिकेट

Private Indoor Cricket Stadium: रायपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। अब बारिश के कारण क्रिकेट अभ्यास में बाधा नहीं आएगी। टाटीबंध में प्रदेश के पहले प्राइवेट इंडोर क्रिकेट स्टेडियम की शुरुआत हो गई है। यहां खिलाड़ी मौसम की परवाह किए बिना क्रिकेट का अभ्यास कर सकेंगे। टर्मिनेटर क्रिकेट अकादमी की ओर से तैयार किए गए इस इंडोर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर, टर्मिनेटर क्रिकेट अकादमी के संचालक मो. शबाब कुरैशी सहित क्रिकेट खिलाड़ी और खेलप्रेमी मौजूद रहे। इस दौरान स्टेडियम की सुविधाओं और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए उपलब्ध कराई गई आधुनिक तकनीक की जानकारी भी दी गई।