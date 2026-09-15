खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ के पहले प्राइवेट स्टेडियम का उद्घाटन, बरसते पानी में भी खेल सकेंगे क्रिकेट

टाटीबंध में प्रदेश के पहले प्राइवेट इंडोर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन (Photo PatriKa)
Private Indoor Cricket Stadium: रायपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। अब बारिश के कारण क्रिकेट अभ्यास में बाधा नहीं आएगी। टाटीबंध में प्रदेश के पहले प्राइवेट इंडोर क्रिकेट स्टेडियम की शुरुआत हो गई है। यहां खिलाड़ी मौसम की परवाह किए बिना क्रिकेट का अभ्यास कर सकेंगे। टर्मिनेटर क्रिकेट अकादमी की ओर से तैयार किए गए इस इंडोर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर, टर्मिनेटर क्रिकेट अकादमी के संचालक मो. शबाब कुरैशी सहित क्रिकेट खिलाड़ी और खेलप्रेमी मौजूद रहे। इस दौरान स्टेडियम की सुविधाओं और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए उपलब्ध कराई गई आधुनिक तकनीक की जानकारी भी दी गई।
क्रिकेट खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बारिश के दौरान अभ्यास को लेकर रहती है। बारिश होने पर आउटडोर मैदान गीला होने के कारण कई बार अभ्यास रोकना पड़ता है। ऐसे में टाटीबंध में शुरू हुआ इंडोर क्रिकेट स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यहां मौसम खराब होने या बारिश के दौरान भी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकेंगे। अकादमी की ओर से खिलाड़ियों के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम में अलग-अलग तरह की सुविधाएं विकसित की गई हैं। खिलाड़ियों को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फिटनेस के अभ्यास के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।
इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए ओपन नेट्स की सुविधा दी गई है। इसके अलावा रनिंग के लिए विशेष इंडोर हॉल सर्किट तैयार किया गया है। गेंदबाजों और बल्लेबाजों के अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए बोलिंग मशीन के साथ स्पीडोमीटर की सुविधा भी उपलब्ध है। खिलाड़ियों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए जिम के जरूरी उपकरण भी लगाए गए हैं। इससे खिलाड़ी क्रिकेट अभ्यास के साथ अपनी फिटनेस पर भी काम कर सकेंगे।
स्टेडियम में खिलाड़ियों को अलग-अलग परिस्थितियों में अभ्यास कराने के लिए कई तरह की पिच तैयार की गई हैं। इसमें टर्फ विकेट, एस्ट्रो टर्फ और सीमेंटेड पिच शामिल हैं। इसके अलावा मार्बल विकेट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अलग-अलग पिच पर अभ्यास करने से खिलाड़ियों को विभिन्न तरह की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को तैयार करने में मदद मिल सकती है। खासकर युवा खिलाड़ियों के लिए यह सुविधा अभ्यास का दायरा बढ़ाने वाली है।
इंडोर स्टेडियम में क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। यहां वर्ल्ड-क्लास टर्फ, ऑटोमैटिक बॉलिंग मशीन और डिजिटल एनालिसिस टूल्स उपलब्ध हैं। खिलाड़ियों की गेंद की गति और प्रदर्शन को समझने के लिए स्पीडोमीटर और पिचविजन जैसी तकनीक भी लगाई गई है। इन सुविधाओं की मदद से खिलाड़ी अपने खेल की कमियों को पहचानकर उनमें सुधार करने पर काम कर सकेंगे। बल्लेबाजों के लिए गेंद की गति और दिशा के अनुरूप अभ्यास का मौका मिलेगा, वहीं गेंदबाज भी अपनी गति और लाइन-लेंथ पर काम कर सकेंगे।
स्टेडियम में खिलाड़ियों को लाइव क्रिकेट मैच खेलने का अनुभव देने के लिए विशेष मशीन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके जरिए खिलाड़ी अभ्यास के दौरान मैच जैसी परिस्थितियों का अनुभव कर सकेंगे। अकादमी का उद्देश्य खिलाड़ियों को एक ही स्थान पर अभ्यास, फिटनेस और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे शहर और आसपास के क्रिकेट खिलाड़ियों को बारिश या मौसम की वजह से अभ्यास रोकने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
रायपुर में क्रिकेट को लेकर खिलाड़ियों में लगातार रुचि देखने को मिलती है। ऐसे में इंडोर स्टेडियम शुरू होने से खिलाड़ियों को सालभर अभ्यास का विकल्प मिलेगा। विशेषकर युवा क्रिकेटरों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्टेडियम प्रशिक्षण का नया केंद्र बन सकता है। टाटीबंध में शुरू हुआ यह इंडोर क्रिकेट स्टेडियम शहर में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल के रूप में देखा जा रहा है।
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