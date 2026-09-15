DJ Seized in Raipur: तेज आवाज में DJ बजाना पड़ा महंगा, देर रात दो जगह पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र तेज आवाज में न बजाएं। बिना अनुमति और निर्धारित मानकों से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शहर में ध्वनि प्रदूषण और देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने डीजे संचालकों और आयोजकों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।