नवोदय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, नि:शुल्क होगी सभी सुविधाएं, 30 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई

Navodaya Free Education: जवाहर नवोदय विद्यालय समिति (जेएनवीएस) की ओर से सत्र 2027-28 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। पात्र विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय समिति की निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी होगा। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों को आवेदन करते समय सभी जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी गई है।