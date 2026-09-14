5 दशक बाद जंगलों में लौटा काला हिरण! बारनवापारा से 25 Black Buck गोमर्डा में होंगे आजाद, PM मोदी भी कर चुके हैं जिक्र

राज्य वन्यजीव बोर्ड की नौवीं बैठक में अप्रैल 2018 में आयोजित पुनर्स्थापन योजना को स्वीकृति मिलने के बाद स्थिति में बदलाव आया। इसके बाद एक योजना के तहत काले हिरणों को फिर से बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई। संरक्षण के शुरुआती चरण में कई चुनौतियां सामने आईं। प्रथम चरण में निमोनिया के कारण लगभग आठ काले हिरणों की मृत्यु हुई, जिसके बाद प्रबंधन प्रणाली में सुधार किए गए। इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप काले हिरणों की आबादी पहले स्थिर हुई और फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगी।