‘जल, जंगल और जमीन बेच रही सरकार’, तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर दीपक बैज का बड़ा आरोप

Deepak Baij News: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष दीपक बैज ने PSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी और तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेसवार्ता में बैज ने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के जल, जंगल और जमीन को अपने चहेते उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है। उन्होंने PSC परीक्षा की निष्पक्ष जांच और तारा कोल ब्लॉक समेत हसदेव क्षेत्र से जुड़े कोल ब्लॉकों की नीलामी पर पुनर्विचार की मांग की।