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छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी, रायपुर में युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

Raipur Girl Burning Case: रायपुर के माना थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप है। गंभीर रूप से झुलसी युवती का अस्पताल में इलाज जारी है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Sep 14, 2026

Raipur Crime News:

Raipur Crime News: छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी(photo-patrika)

Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवती को जिंदा जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का विरोध करने से नाराज युवक ने युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की चपेट में आने से युवती गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना माना थाना क्षेत्र की है।

Raipur Girl Attack: छेड़छाड़ का विरोध करने पर भड़का आरोपी

जानकारी के मुताबिक, युवती के साथ आरोपी युवक द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। युवती ने इसका विरोध किया, जिससे आरोपी नाराज हो गया। आरोप है कि इसी बात से गुस्से में आकर युवक ने युवती पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

आग की चपेट में आने से युवती गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। परिजनों और आसपास के लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। युवती की हालत पर चिकित्सकों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।

आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस

माना थाना पुलिस ने मामले में आरोपी वीरू धीवर के खिलाफ हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी से जुड़े घटनाक्रम और वारदात के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में साक्ष्य जुटाने के साथ घटनाक्रम की जानकारी ले रही है।

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Updated on:

14 Sept 2026 10:11 am

Published on:

14 Sept 2026 10:11 am

Hindi News / newsupdate / छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी, रायपुर में युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

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