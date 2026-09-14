छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी, रायपुर में युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवती को जिंदा जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का विरोध करने से नाराज युवक ने युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की चपेट में आने से युवती गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना माना थाना क्षेत्र की है।