महिला बेमिसाल: छोड़ी नौकरी, बच्चे को लेकर भोपाल तक दौड़ीं

रतलाम। सफर लंबा था, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा। एक तरफ गोद में एक माह का बच्चा, दूसरी तरफ गांव की जिम्मेदारियां…। अडवानिया की सरपंच जमुना मईडा जब गांव के काम के लिए भोपाल पहुंचीं तो उनके साथ उनका नन्हा बच्चा भी था। यह तस्वीर उनके उस समर्पण की कहानी कहती है, जिसमें उन्होंने नौकरी से ज्यादा गांव की सेवा को प्राथमिकता दी।



सैलाना विकासखंड की ग्राम पंचायत अडवानिया में कभी पेयजल के लिए ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती थी। नल-जल योजना थी, लेकिन नलकूप की मोटर बार-बार जलने से व्यवस्था ठप हो जाती थी। महिलाओं को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी।