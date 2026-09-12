असामाजिक तत्वों ने तोड़े सीसीटीवी कैमरे, लाइट और नल

उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुभाष कुमावत ने कहा कि विद्यालय की संपत्ति विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार की घटनाओं से न केवल शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, बल्कि विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक सुविधाएं एवं सुरक्षित परिसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाना जरूरी है।