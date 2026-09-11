मिट्टी के मंगलमूर्ति उज्जैन गढक़ालिका से आएंगे रतलाम

ये रहे बैठक में मौजूद

आयोजन की तैयारियों को लेकर समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में पूरनमल शर्मा, घनश्याम यादव, भरत मौर्य, पीयूष व्यास, शुभम शर्मा, रितेश शर्मा, मयंक भाटी, पुष्कर कनौजिया सहित समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।



मिट्टी की करेंगे प्रतिमा स्थापना, 12 दिन मनेगा गणेशोत्सव

राजपूत नवयुवक मंडल न्यास एवं महिला मंडल की ओर से 14 सितंबर से 12 दिवसीय गणेश उत्सव राजपूत धर्मशाला भवन हाथीखाना स्थित भगवान जागनाथ महादेव मंदिर मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी की सुबह 10.30 बजे भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन एवं आरती कर प्रसादी वितरण होगा। प्रतिदिन शाम 7 बजे आरती कर प्रसादी वितरण होगा। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर सुबह 10.30 बजे विधि विधान से प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। न्यास अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह गोयल, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, किशोर सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह सोलंकी, शैलेंद्र सिंह देवड़ा आदि ने धर्मलाभ लेने का आग्रह किया हैं।