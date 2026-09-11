रतलाम के प्राचीन कल्याण केदारेश्वर दिन में जलमग्न, रात में प्रसन्न

उनका जीवन पूरी तरह वर्षा पर निर्भर

इसके बाद भगवान कल्याण केदारेश्वर महादेव की विधिवत पूजा-अर्चना कर आरती की गई। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र की कृषि और उनका जीवन पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। ऐसे में अच्छी बारिश किसानों और आमजन के लिए बेहद आवश्यक है। इसी मान्यता और आस्था के साथ ग्रामीण एकजुट होकर प्राचीन मंदिर पहुंचे और सामूहिक रूप से भगवान शिव की आराधना की। आरती के दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा।