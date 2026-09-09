रतलाम के कुलदीप ने की ऐसी आरती, पूरे देश में किया अपना नाम

सार्वजनिक मंच पर हुआ सम्मान

आरती पूर्ण होने के पश्चात धान मंडी स्थित श्रीविजय हनुमान मंदिर चौराहे पर नागरिकों की ओर से सार्वजनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां आदेश आरती मंडल एवं पं. कुलदीप गुरु का सम्मान किया गया तथा लंदन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड की जूरी की उपस्थिति में रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर गायक कीर्ति शुक्ला, राहुल सिंह राठौड़, मयंक शुक्ला, सौरभ सोनी, कथावाचक रवि गुरु, सुजल राठौड़ सहित महाकाल भक्त मंडल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।