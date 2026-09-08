सावधान : ये रतलाम कलेक्टर का फोटो जरुर है, मैसेज नहीं, प्रशासन में हडक़ंप

रतलाम. एक कथित नंबर के वाट्सएप डीपी पर रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया की फोटो लगाकर जिले के कई विभागों के अफसरों को हाय-हेलो के मैसेज भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस नंबर से महिला एवं बाल विकास विभाग के कई अफसरों को मैसेज भेजे गए हैं। इसकी जानकारी जिला प्रशासन के संज्ञान में आई तो हडक़ंपमच गया। तुरत-फुरत में जिला प्रशासन की तरफ से जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से एक संदेश प्रसारित करवाया गया कि इस कथित नंबर +639615402077 से आने वाले मैसेज पर कोई पैसा नहीं डाले और न ही संपर्क करें। जिला प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया कि यह नंबर कलेक्टर कटेसरिया का अधिकृत नंबर नहीं है। मोबाइल पर आने वाला +६३ फिलिपिंस का है जबकि भारत का कोड +९१ है।