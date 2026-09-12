ट्रेनों में त्योहारों के दौरान नहीं होगी यात्रियों को परेशानी

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने आने वाले विभिन्न त्योहारों के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री दबाव को समायोजित करने तथा यात्रियों की सुविधा तथा बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए विशेष किराए पर संचालित 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे फिर से विस्तारित किए गए हैं। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया ये सभी ट्रेनें रतलाम मंडल से होकर गुजरेंगी। सभी सात जोड़़ी ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर में चलाई जाएगी। इससे रेग्युलर चलने वाली ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को कम करके इन ट्रेनों में सफर करवाया जाएगा।